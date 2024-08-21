نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يحجز مقعدًا في دور الثمانية من كأس مصر بعد التفوق على سيراميكا بسيناريو مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت سيراميكا كليوباترا ضد زد إف سي، في إطار منافسات بطولة كأس مصر 2023-2024، بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

وسيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي للمواجهة، ولجأ الفريقان لوقت إضافي لمدة شوطين، وشهدت الدقيقة "101" من عمر الوقت الإضافي، اشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب أحمد رمضان بيكهام، بعد إنذار وعند سخريته من الحكم اشهر البطاقة الحمراء له.

ونجح لاعب زد في تسجيل الهدق الأول، عن طريق اللاعب ديسلون كموني مع الدقيقة 106 بعظ عرضية أرضية من رشيد أحمد.

وعزز النتيجة عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 121 بعد مرتدة نفذها لاعبو زد أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

وبعد مرور دقيقة سجل ديلسون كموني لاعب زد الهدف الثالث مستغلًا الخطأ الدفاعي لفريق سيراميكا.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد تأهل لدور الـ16 بعد الفوز على مكادي بهدف دون رد، بينما فاز زد على الداخلية، بهدفين مقابل هدف في دور الـ32.

وبهذه النتيجة يكون زد إف سي قد تأهل لمواجهة مودرن سبورت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ليضرب زد إف سي موعدًا أمام مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 24 أغسطس2024.