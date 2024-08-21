نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا يتغلب على المطاحن وديًا بهدفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الفوز علي فريق المطاحن بالغربية أحد فرق القسم الثالث وذلك في إطار اللقاءات الودية للفريق إستعدادًا للموسم الجديد



حيث تقدم طنطا في الشوط الأول بهدف عن طريق المهاجم أقطاي عيد الله قبل أن يعزز فوزة بهدف في الشوط الثاني عن طريق المهاجم ميدو جمال



ومن جانبة منح محمد حليم المدير الفني للفريق اللاعبين أجازة سلبية لمدة يومين علي أن يعود الفريق للمران السبت المقبل