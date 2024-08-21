نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم قرعة بطولة العالم للأندية للرجال لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم قرعة بطولة العالم للأندية للرجال لكرة اليد 2024، والتي اقيمت في مدينة العلمين الجديدة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

بحضور كل من الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية، الاستاذ محمد يحيي لطفي، رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة، سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة، الدكتور محمد الامين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ونجوم الكرة المصرية أحمد الأحمر وابراهيم المصري.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه باستضافة مصر للبطولة، مؤكدا على قدرة الدولة المصرية في تنظيم هذه البطولة العالمية الهامة، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية. وأضاف: "استضافة مصر لهذه البطولة للمرة السابعة عشرة يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لقدراتنا التنظيمية ومكانتنا المرموقة في المجال الرياضي".

وأشاد الدكتور صبحي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، وخاصة وزارة الشباب والرياضة، في تطوير الرياضات المختلفة، وعلى رأسها كرة اليد، التي أصبحت إحدى الرياضات التي تحقق فيها مصر نجاحات كبيرة على المستوى الدولي. كما أعرب عن تقديره لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يُظهر قدرة مصر على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستستضيف فعاليات البطولة، ومدينة العلمين الجديدة، التي شهدت مراسم القرعة، تمثلان رموزًا لنهضة مصر الحديثة. "هذه المدن ليست مجرد مشاريع عقارية، بل هي تجسيد لرؤية مصر الطموحة نحو المستقبل، ولإرادتها القوية في تحقيق التنمية المستدامة التي تليق بتاريخها العريق."

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحه قائلًا: "إن مصر دائمًا على أهبة الاستعداد لتقديم الأفضل، ونسعى دائمًا لأن نكون في طليعة الدول التي تساهم في تعزيز الرياضة العالمية."



وفي كلمته أعرب الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر لبطولة العالم للأندية للرجال لكرة اليد تحت مسماها الجديد، مؤكدا ان مصر ليست غريبة على تنظيم البطولات العالمية؛ فهذه هي المرة السابعة عشرة التي تستضيف فيها مصر هذه البطولة، مما يعكس بوضوح الثقة الكبيرة التي يوليها العالم لقدرات مصر التنظيمية ومكانتها الرياضية المرموقة.

واختتم حديثه بالاشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية وخاصة وزارة الشباب والرياضة، في تطوير كرة اليد المصرية بصفة عامة والمشاركة في تنظيم البطولة بصفة خاصة وذلك لضمان خروج هذا الحدث بصورة تليق باسم مصر، معربا عن ثقته بأن هذه البطولة ستضيف صفحة جديدة من النجاحات إلى سجل مصر الرياضي الحافل، وستكون فرصة رائعة لإبراز مواهب جديدة، وتعزيز روح التنافس الشريف بين الأندية المشاركة.

فيما تقدم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية، بالترحيب بجميع الضيوف والسادة المشاركين في البطولة في مصر، موضحا إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عقاري، بل هي رمز لرؤية مصر الحديثة وإرادتها القوية في بناء مستقبل يليق بتاريخها العريق.

واضاف خالد عباس، إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد تأكيد على قدرتنا في مجال التطوير العمراني والبنية التحتية فحسب، بل هو أيضًا انعكاس لروح التحدي والإبداع التي تميز مصر. هذا الحدث يُظهر كيف أن مصر، بتاريخها الطويل وحضارتها الغنية، تواصل التقدم بخطى واثقة نحو المستقبل.

مشيرا إلى أن النجاح في بناء العاصمة الادارية الجديدة التي ستستضيف البطولة وايضا مدينة العلمين الحديثه المستضيفة لحفل القرعة، لا يأتي بسهولة، بل هو ثمرة جهود جبارة وتعاون مستمر بين جميع الأطراف المعنية، من القيادة السياسية الحكيمة وكل من ساهم بعمله وإخلاصه في هذا المشروع الوطني الضخم.

واختتم عباس حديثه حديثه قائلا: "اود ان اعرب عن تقديري وامتناني لكل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز والنجاح في استضافة مصر للبطولة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات والتقدم، ليس فقط في العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل ربوع مصر.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

‏‎ المجموعة الأولى: فيزبريم المجري والزمالك وتاوباتي البرازيلي".

المجموعة الثانية: "برشلونة الإسباني والأهلي المصري وجامعة سيدني الأسترالي".

المجموعة الثالثة: "ماجديبورج الألماني والخليج السعودي وكليفورنيا ايجيلز الأمريكي".