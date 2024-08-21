نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عمر صاحب اللقطة الذهبية في مباراة سيراميكا كليوبترا وزد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
خطف الحكم الدولي أمين عمر الأضواء وذلك في مباراة نادي سيراميكا كليوبترا أمام نظيره زد والتي جمعتهم ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
وتفوق نادي زد بثلاثية نظيفة ليبلغ دور الثمانية ويواصل مسيرته في كأس مصر.
طرد بيكهام للاعتراض
بداية اللقطة جاءت في تلقي أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوبترا ليظهر اللاعب اعتراضه على هيئة تصفيق ساخر.
وعقب رؤية أمين عمر الاعتراض أخرج الإنذار الثاني للاعب موجها له الحديث "صفق برة براحتك".
ولاقى رد فعل أمين عمر دعما جماهيريا مع مطالبات بحسن سلوك اللاعبين داخل المستديرة.