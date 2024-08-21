نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقيقة حداد على روح والدة مدير المركز الإعلامي لنادي بيراميدز قبل انطلاق مباراة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مباراة بيراميدز أمام نظيره الجونة، وقوف اللاعبين دقيقة حداد، على روح والدة عاطف شادي، مدير المركز الإعلامي بنادي بيراميدز.

وتقدم بيراميدز على نظيره بهدفين دون رد، في الشوط الأول بالمباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي – أحمد سامي – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي - مهند لاشين – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود دونجا – أحمد فتحي – زلاكة – محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي، اسلام عيسي، فخري لاكاي