باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم نجم مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام فرنسية تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب نادي مانشستر يونايتد، جادون سانشو، في الفترة الحالية من الموسم. حيث ارتبط اللاعب الإنجليزي بإمكانية مغادرته صفوف "الشياطين الحمر" للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يتراجع عن ضم سانشو

وفقًا لشبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، تراجع باريس سان جيرمان عن فكرة التعاقد مع جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الشبكة أن إدارة مانشستر يونايتد قد وضعت سانشو على قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم هذا الصيف.

يأتي هذا بعد أن استُبعد سانشو من تشكيلة الفريق في مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يشير إلى أنه ليس ضمن خطط المدرب إريك تين هاج.

يذكر أن جادون سانشو يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2026، بعد انضمامه للفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2021 بصفقة بلغت 73 مليون جنيه إسترليني.