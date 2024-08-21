أسطورة ليفربول يهاجم صلاح: "غشاش" يختفي وقت الحسم

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أحمد جودة - القاهرة -



عاد غرايم سونيس أسطورة ليفربول السابق لمهاجمة النجم المصري محمد صلاح مجددًا، متهمًا الأخير بـ "الغش" و"الاختفاء في الأوقات الحاسمة".

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في 9 مباريات افتتاحية على التوالي متفوقًا على مجموعة من أساطير المسابقة يتقدمهم الهداف التاريخي آلان شيرر.

وظهر صلاح بشكل رائع في أول مباراة تحت قيادة الهولندي آرني سلوت، إذ صنع هدف ديوغو جوتا وسجل الهدف الثاني في مباراة إيبسويتش تاون يوم السبت الماضي.

لكن غرايم سونيس لاعب ومدرب ليفربول السابق يعتقد أن صلاح لديه بعض المشاكل، إذ قال في حديث مع إذاعة "توك سبورت": صلاح يحاول "الغش"، إنه يسقط كثيرًا داخل منطقة الجزاء دون داعِ وذلك من أجل الحصول على ركلة جزاء، وحتى أكون منصفًا فهو ليس اللاعب الوحيد الذي يفعل ذلك.

وأكد سونيس أنه سيختار صلاح في تشكيلته لأعظم لاعبي ليفربول عبر التاريخ وذلك نظرًا للأرقام التي حققها، لكنه في نفس الوقت اتهمه بالاختفاء في اللحظات الحاسمة.

وقال سونيس: صلاح لاعب جيد لكن ليس كل ما يفعله يعجبني، على سبيل المثال إنه يختفي في الأوقات الصعبة عندما ينتظر منه الحل. وهي مشكلة حقيقية يعاني منها.



ودخل صلاح العام الأخير من عقده مع ليفربول، إذ بات بإمكانه التوقيع مع أي نادِ ابتداء من الأول من يناير 2025.