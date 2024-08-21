نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي زكي يحرز هدف التعادل لطلائع الجيش في شباك الزمالك لدور الـ 16 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح محمد حمدي زكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل في شباك الزمالك في الدقيقة السادسة من عمر الوقت المحتسب البدل من الضائع، وذلك ضمن منافسات كأس مصر.

كما نجح أحمد عبدالرحيم إيشو، في إحراز الهدف الأول للزمالك، في شباك نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.



جاء الهدف في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق أحمد عبدالرحيم إيشو، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



تشكيل الزمالك في اللقاء



حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"- ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو "وسامسون أكينيولا ومحمد صلاح ذكي.



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