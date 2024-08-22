نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد رباعية الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منذ قليل أحداث مباراة بيراميدز أمام الجونة والتي جمعتهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.



وتأهل أصحاب القمصان السماوية لدور نصف النهائي من البطولة بعد رباعية نظيفة أمام فريق الجونة لتضمن له الاقتراب من اللقب.



أهداف المباراة

افتتح أهداف بيراميدز عن طريق اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول ليضع فريقه في المقدمة



و أضاف أحمد سامي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 43 من عمر اللقاء وسط سيطرة كبيرة لنادي بيراميدز.

وضاعف النتيجة بالهدف بلاتي توريه في الدقيقة 57 في السوط الثاني ليختتم مصطفى فتحي حفل الأهداف في الدقيقة 78.