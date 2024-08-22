الرياضة

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد رباعية الجونة

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أحمد جودة - القاهرة -  


انتهت منذ قليل أحداث مباراة بيراميدز أمام الجونة والتي جمعتهم  ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.


وتأهل أصحاب القمصان السماوية لدور نصف النهائي من البطولة بعد رباعية نظيفة أمام فريق الجونة لتضمن له الاقتراب من اللقب.


أهداف المباراة

افتتح  أهداف بيراميدز عن طريق اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول ليضع فريقه في المقدمة


و أضاف أحمد سامي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 43 من عمر اللقاء وسط سيطرة كبيرة لنادي بيراميدز.

وضاعف النتيجة  بالهدف بلاتي توريه في الدقيقة 57  في السوط الثاني ليختتم مصطفى  فتحي حفل الأهداف في الدقيقة 78.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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