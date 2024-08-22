سيرجي روبرتو يقترب من الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي كومو الإيطالي، إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب فريق برشلونة السابق، سيرجي روبرتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأمل كومو الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي في إتمام صفقة مع سيرجي روبرتو، الذي غادر صفوف عملاق الدوري الإسباني بعد 18 عامًا هذا الصيف.



وبحسب ما أوردته قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن نادي كومو كان على اتصال دائم بروبرتو.

ونجح النادي الإيطالي للتوصل إلى اتفاق بشأن عقد لمدة موسمين.

وخاض اللاعب 32 عامًا، 373 مباراة في أكثر من 11 موسمًا مع الفريق الأول في برشلونة، منها 245 مباراة في الدوري الإسباني.