برشلونة يستقر على ضم كييزا من يوفنتوس.. واللاعب مستعد للتضحية

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أحمد جودة - القاهرة - فيديريكو كييزا، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي، يبدو مستعدًا لتقديم تضحية كبيرة للانتقال إلى برشلونة الإسباني. كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى اهتمام برشلونة بضم كييزا لتعزيز خط الهجوم تحت قيادة المدرب هانز فليك.

برشلونة يستقر على ضم كييزا من يوفنتوس

في الوقت ذاته، يسعى يوفنتوس للتخلص من كييزا، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن المدرب تياجو موتا لا يضعه ضمن خططه.

وفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، بدأت المؤشرات تشير إلى أن كييزا قد يكون التوقيع المثالي لتعزيز مركز الجناح الأيسر في برشلونة. وأفادت الصحيفة بأن كييزا يفضل عرض برشلونة على أي عروض أخرى تلقاها لمغادرة يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن كييزا ووكيله على دراية بالصعوبات التي يواجهها برشلونة في تسجيل اللاعبين، وأبدوا استعدادهم للمساعدة في هذه المفاوضات.

حاليًا، يتقاضى كييزا نحو ستة ملايين يورو سنويًا مع يوفنتوس، لكنه مستعد لخفض راتبه إلى 4.5 مليون يورو في الموسم إذا وقع مع برشلونة على عقد لمدة ثلاث سنوات.

برشلونة الآن بحاجة لإنهاء المفاوضات مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع كييزا. وأوضح وكلاء اللاعب أن الصفقة يجب ألا تتجاوز 14 مليون يورو بين المبلغ الثابت والمتغير، بغض النظر عن مطالب يوفنتوس المالية.

رغم الاهتمام الواضح من برشلونة، إلا أن النادي لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن ضم كييزا. من الناحية الرياضية، كييزا لاعب يتناسب مع احتياجات برشلونة، لكن الشروط المالية والتأكد من القدرة على تسجيله دون مشاكل بداية من الأسبوع المقبل تعتبر عوامل حاسمة.

في الوقت نفسه، تلقى وكيل كييزا عروضًا من مانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى استعداد إنتر ميلان لدفع راتب كبير له، إذ يرون في التعاقد معه ضربة قوية لغريمهم.

من جانب يوفنتوس، فإن الأولوية لديهم هي بيع كييزا لنادٍ خارج إيطاليا لتجنب مواجهته في الدوري الإيطالي، وهم مستعدون للتفاوض مع برشلونة لتحقيق ذلك.