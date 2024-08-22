كأس مصر دور الـ 16.. الزمالك وطلائع الجيش إلى ركلات الترجيح

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أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث الأشواط الإضافية، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق طلائع الجيش، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد السلام، في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.



وكانت أحداث الوقت الأصلي للقاء قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، مما أدى إلى وصول الفريقين إلى الأشواط الإضافية.



أهداف اللقاء بين الزمالك وطلائع الجيش



الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك، في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق أحمد عبدالرحيم إيشو، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



فيما نجح محمد حمدي زكي، في خطف هدف التعادل في وقت قاتل لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 96 من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وبهذا التعادل بين القلعة البيضاء والعجلات الحربية، وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي.



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