نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مساء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن ضد هيلتون: في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مولدي ضد إلفسبورج: في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أياكس أمستردام ضد بياويستوك: في تمام الساعة الـ9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.