الرياضة

موعد مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في ربع نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي نظيره فاركو ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة المصري وفاركو في كأس مصر

تنطلق مباراة المصري البورسعيدي وفاركو، في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

فاز الفريق البورسعيدي على جمهورية شبين بهدف نظيف في دور الـ 32، ثم الفوز على البنك بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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