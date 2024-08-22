نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول وبرينتفورد.. مواعيد مباريات الجولة الثانية القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الدوري الأقوى في العالم، معرفة مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2024-2025.

وتنطلق الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية مواعيد مباريات منافسات الأسبوع الثاني من البريميرليج.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

السبت 24-8-2024

برايتون × مانشستر يونايتد: الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

توتنهام × إيفرتون: الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كريستال بالاس × وست هام: الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ساوثهامبتون × نوتينجهام فورست: الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فولهام × ليستر سيتي: الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مان سيتي × إيبسويتش تاون: الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أستون فيلا × آرسنال: الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 25-8-2024

بورنموث × نيوكاسل يونايتد: الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وولفرهامبتون × تشيلسي: الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول × برينتفورد: الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الجولة الثانية، عبر قنواتها.