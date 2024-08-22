نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق بي إن سبورتس يؤكد اقتراب الأهلي من حسم الصفقة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد فؤاد، المذيع والمعلق بقناة “بي إن سبورتس”، اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة وذلك في إطار تدعيم صفوف القلعة الحمراء استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

أحمد فؤاد: أشرف داري في طريقه إلى الأهلي

قال فؤاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الأهلي على أعتاب ضم المغربي الدولي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي.

وكتب مذيع بي إن سبورتس، قائلًا: “الأمور تسير بشكل أكثر من رائع وتقترب أكثر فأكثر.. نحن علي موعد مع النجم المغربي أشرف داري داخل جدران المارد الأحمر”.

ودخلت إدارة الأهلي، خلال الأيام الماضية، في مفاوضات جادة من أجل الحصول على توقيع أشرف داري لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر وتعويض رحيل محمد عبدالمنعم الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الاحتراف في صفوف نيس الفرنسي.

وحسم النادي الأهلي، صفقتين حتى هذه اللحظة، بالتعاقد مع القطري يوسف أيمن مدافع الدحيل والمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي حيث سينضم الثنائي للمارد الأحمر بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.