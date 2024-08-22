نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتشوق محبو مشاهدة البوندسليجا في جميع أنحاء العالم لمعرفة مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني بموسمه الجديد 2024-2025.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني بعد غد الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويفتتح بايرن ميونيخ أولى مبارياته بالبوندسليجا بمواجهة فولفسبورج يوم الأحد 25-8-2024 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني

الجمعة 23-8-2024

بوروسيا مونشجلادباخ ضد باير ليفركوزن – في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 24- 8- 2024

لايبزيج ضد بوخوم – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

هوفنهايم ضد كييل – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فرايبورج ضد شتوتجارت – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوجسبورج ضد فيردر بريمن – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماينز ضد يونيون برلين – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 25-8-2024

فولفسبورج ضد بايرين ميونخ – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سانت باولي ضد هايدنهايم – في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الجولة الأولى من البوندسليجا، عبر قنواتها.