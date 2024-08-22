نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات رين الفرنسي لضم كوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد النادي الأهلي، على ما يتردد حول وصول عرض رسمي من رين الفرنسي للتعاقد مع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي ينفي وصول عرض رسمي من رين لضم كوكا

أكد مصدر رسمي داخل النادي الأهلي عبر برنامج “الهدف” المذاع على قناة أون تايم سبورتس، عدم صحة ما يقال حول وجود مفاوضات من جانب رين الفرنسي لضم أحمد نبيل كوكا.

وأوضح المصدر ذاته أن الأهلي لم يتلق أي عرض خارجي من أجل كوكا في الوقت الحالي.

فيما يستعد محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، للخروج للاحتراف الخارجي بعد وصول عرض رسمي من نيس الفرنسي بخصوصه في الأيام الماضية.

ودخل مسؤولو نيس الفرنسي، في مفاوضات جادة مع الأهلي من أجل شراء محمد عبدالمنعم، هذا الصيف، وقد أبلغ اللاعب برغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.