نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع ظهير أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نوتنجهام فورست في الحصول علي خدمات الظهير الإسباني أليكس مورينو لاعب أستون فيلا، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نوتنجهام فورست عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع أليكس مورينو علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأجري روس ويلسون المدير الرياضي للنادي الإنجليزي حوارا مع الموقع الرسمي، عقب انضمام الظهير الإسباني إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

ظهير أستون فيلا ينتقل إلي نوتنجهام فورست

وقال ويلسون: "كنا مهتمين بضم أليكس منذ فترة طويلة، لذلك نحن جميعًا سعداء للغاية برؤيته يصل إلى نوتنغهام فورست اليوم".

وأضاف: "لقد اكتسب خبرة كبيرة في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يجلب كل هذه الجودة والخبرة إلى مجموعتنا الآن".

وانتقل الإسباني مورينو إلي صفوف أستون فيلا صيف 2023 قادمًا من ريال بيتيس بمقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

وشارك الظهير الأيسر البالغ من العمر 31 مع الفيلا الموسم الماضي في 29 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف.