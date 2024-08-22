نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مباراة قوية ضد الرائد في مستهل مشواره بمسابقة دوري روشن السعودي.

وتنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد لمسابقة دوري روشن السعودي 2024-25، حيث تقام 3 مباريات بين النصر والرائد، والتعاون مع الفيحاء، والوحدة ضد الرياض.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

يلتقي فريق النصر بنظيره الرائد، اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

وتبدأ مباراة النصر مع ضيفه الرائد اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعى فريق النصر بقيادة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لغلق صفحة خسارة لقب السوبر السعودي، والتركيز على منافسات الموسم الجديد من دوري روشن.

القناة الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

يمكنكم متابعينا، مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي عبر قناة SSC HD ومنصة شاهد.