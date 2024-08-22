نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زميل هالاند.. فولهام يخطف هدف مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية عن حسم فولهام صفقة انتقال النرويجي الدولي ساندير بيرج لاعب وسط بيرنلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن اللاعب النرويجي وقع علي عقود انضمامه إلي فولهام لمدة 5 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأضافت أن من المقرر الإعلان عن انضمام ساندير بيرج إلي صفوف النادي الإنجليزي بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

فولهام يتعاقد مع النرويجي ساندير بيرج

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مكثفة مع ساندير بيرج لضمه خلال الميركاتو الحالي.

وانضم اللاعب النرويجي البالغ من العمر 26 عامًا إلى صفوف بيرنلي صيف 2023 قادمًا من شيفلد يونايتد بمقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

وشارك ساندير بيرج مع بيرنلي الموسم الماضي في 40 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة.