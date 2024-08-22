نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباريات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي والمعلقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الكرة العربية عن موعد مباريات اليوم الخميس من الجولة الأولى في دوري روشن السعودي والمعلقين لها والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والرائد والقنوات الناقلة.

مواعيد ومعلقو مباريات اليوم الخميس

التعاون ضد الفيحاء: الساعة 7:10 ويعلق عليها عبدالله الغامدي وأحمدالنفيسة.

الوحدة ضد الرياض: 9:00 ويعلق عليها سعد يحيى وعبدالعزيزالزيد.

النصر ضد الرائد: 9:00 ويعلق عليها فارس عوض وعبدالله الحربي وعيسى الزدجالي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.