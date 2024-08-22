نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب خيالي.. نجم الزمالك يتلقى عرضًا سعوديًا لا يمكن رفضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن نادي نيوم السعودي قدم عرضًا مغريا إلى إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض سعودي خيالي للتعاقد مع نجم الزمالك

تلقى أحمد سيد زيزو العديد من العروض خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مستواه الرائع في أولمبياد باريس مع منتخب مصر.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: “نادي نيوم السعودي عرض على أحمد سيد زيزو راتب سنوي يقترب من 170 مليون جنيه وهو رقم كبير يصل لأي لاعب في الدوري المصري”.

وأضاف: “إدارة الزمالك تسعى بكل قوة الابقاء على أحمد سيد زيزو وتجديد عقده مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة”.