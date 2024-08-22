خبير تحكيمي: معروف أدار لقاء الزمالك والطلائع بشكل جيد.. وأمين عمر شخصيته قوية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الأداء التحكيمي في لقاء الزمالك وطلائع الجيش كان جيدًا، ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة للحكم محمد معروف الذي يحظى باحترام شديد من جانب لاعبي الفريق والمباراة لم يكن فيها أي أخطاء.

توفيق السيد: معروف أدار لقاء الزمالك والطلائع بشكل جيد

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اللعبة الوحيدة كانت مطالبة الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 46، واللعبة لم تكن لمسة يد على مدافع طلائع الجيش، وقرار الحكام صحيح، ومحمد معروف قدم مستوى جيد والذي ينتظم في معسكر قريب للحكام المشاركين في كأس العالم".

وأضاف: "المباراة كانت سهلة ولم تشهد اي اعتراضات، والحكم أدار اللقاء بشكل جيد، وركلات الترجيح كانت سليمة تمامًا، وتصدى حارس الطلائع كان سليم تماما، ويجب تحية الحكم المساعد أيضا عدي عيد وهو من منطقة شمال سيناء، وهو حكم جيد وقد يكون الموسم الحالي هو الأخير له، ونجح في جميع الاختبارات".

وأكمل: "شخصية الحكم دائمًا هي التي تظهر بقوة في المباريات وأمين عمر حكم يمتاز بشخصية قوية ورفض سخرية أحمد بيكهام واشهر البطاقة الحمراء، واللاعب دائم الأزمات مع الحكام، ويجب الاشادة بموقف امين عمر واتمنى ان تتعلم منه الحكام الشباب".