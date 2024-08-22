نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العربية عن تردد القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق الرائد اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الحالي بستاد الأول بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد ومعلق مباراة النصر والرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والرائد مساء الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، لاجامي، لابورت، تيليس.

خط الوسط: الخيبري، أيمن يحيى، اوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا، رونالدو، ماني

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.