نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الليلة ضد الرائد في مستهل مشواره بمسابقة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

يستضيف فريق النصر نظيره الرائد، اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر مع ضيفه الرائد اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: تيليس، علي لاجامي، إيمريك لابورت، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

القناة الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

يمكنكم متابعينا، مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد في دوري روشن السعودي عبر قناة SSC HD ومنصة شاهد.