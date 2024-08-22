نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يتغزل في عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، محمد عبدالمنعم القريب من نيس الفرنسي، لاعب يمتلك "ستايل أوروبي"، وسيتألق في الملاعب الفرنسية، بشرط التركيز والالتزام والتأقلم سريعًا مع الأجواء هناك.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محمود الشناوي حارس الزمالك من مكاسب الفريق مؤخرًا وتعامل اليوم أمام طلائع الجيش جيدًا وهناك لاعبين مفيدة للفريق مستقبلا مثل إيشو ومحمد عاطف واحمد مجدي ومعهم الحارس الشاب".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كان محقًا في قرار منح لاعبيه الراحة سريعًا لتفادي الإصابات في الموسم الجديد، ولكن الزمالك لا أعرف كيف منح المدرب جوميز راحة، وكذلك بعض اللاعبين حصلوا على اجازة رغم أنهم لم يشاركوا في نفس عدد مباريات لاعبي الأهلي، ومسابقة كأس مصر مهمة وكبيرة، وكان من الممكن الفوز بها، لكن إدارة النادي بالتعاون مع المدرب فرطت في اللقب بسهولة".

وواصل: "الزمالك خسر بأخطاء فنية بشكل واضح، لا أعرف وقت الهجمة الأخيرة لماذا كان لاعبو الزمالك في نصف ملعب الطلائع، محمد حمدي قام بعمل هجمة مرتدة وسجل التعادل في وقت صعب جدا.. وهناك حالة احباط شديدة بين جمهور القلعة البيضاء بعد الخسارة".

وأكمل: "كان يجب على ايمن الرمادي ان يتخذ موقف ضد بيكهام من فترة طويلة لأنه تسبب في خسائر للفريق بسبب حالات الطرد والانذارات التي حصل عليها الموسم الحالي، ولاعبي فريقه كانوا في حالة اجهاد واضحة".

وواصل: "الاسماعيلي له تاريخ كبير، وقدم مستوى جيد أمام سموحة واستحق الصعود ونتمنى عودة الفريق لسابق عصره، وهو على مدار التاريخ كان يضم مواهب فذة، ونادي المصري أيضا لديه جماهير قوية، وبيراميدز فريق مميز يضم عناصر قوية".