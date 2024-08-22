3 عروض على طاولة نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تسعي عدة أندية أوروبية للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتتنافس أندية ليل ورين الفرنسيين وآيندهوفن الهولندي، على التعاقد مع ميكايل فاي مدافع الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان هانسي فليك مدرب برشلونة قد أعطي الضوء الأخضر على رحيل فاي، بعدما خرج اللاعب من حسابات المدرب الألماني في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير الإسبانية، أنه على ميكايل فاي تحديد مستقبله الآن والمفاضلة بين العروض الثلاث المقدمة له في الانتقالات الجارية.

