نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رضا سليم يُلمح لصفقة جديدة في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اقتراب إتمام صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. تأتي هذه الخطوة بناءً على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في تعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، خاصةً في ظل التزامات الفريق بالمنافسات المحلية والقارية.

رضا سليم يلمّح إلى انتقال أشرف داري إلى الأهلي

قام رضا سليم بنشر صورة تجمعه مع المدافع المغربي أشرف داري، لاعب نادي ستاد بريست الفرنسي، في إشارة واضحة إلى قرب انتقال مواطنه إلى صفوف الأهلي.

يُعتقد أن هذه الصفقة تأتي لتعويض رحيل محمد عبدالمنعم، الذي انتقل مؤخرًا إلى نادي نيس الفرنسي.

متابعة أشرف داري للاعبي الأهلي

أشرف داري قام مؤخرًا بمتابعة حسابات لاعبي النادي الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز التكهنات حول اقتراب انضمامه الرسمي إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. هذه الصفقة تأتي تلبيةً لرغبة المدرب مارسيل كولر في تعزيز خط دفاع الفريق.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع يوسف أيمن من نادي الدحيل القطري، ويحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي، في إطار استعداداته للموسم الجديد.