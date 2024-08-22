انت الأن تتابع خبر وحش السوشال ميديا .. 7 مليون متابع لرونالد في يوم واحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تابع نجم النصر السعودي والبرتغال كريستيانو رونالدو، أكثر من 7 ملايين شخص في يوم واحد، أو بالأحرى في اليوم الأول لتدشين قناته على يوتيوب، ويحظى رونالدو بالمركز الأول عالمياً في عدد المتابعين له عبر منصات السوشيال ميديا (917 مليون فولوزر).



وذلك يستحق رونالدو لقب "وحش السوشيال ميديا" ليس في عالم الرياضة أو كرة القدم فحسب، بل مقارنة مع جميع البشر الذين ينشطون عبر منصات التواصل الإجتماعي في شتى المجالات، وفي كل بقاع الأرض، حيث يحتل المركز الأول من حيث عدد المتابعين بصورة مطلقة (يقترب من مليار متابع)



أما عن قناة يوتيوب الجديدة التي دشنها الأربعاء، UR · Cristiano فقد تابعها مليون شخص في غضون 90 دقيقة من إطلاقها، وارتفع عدد المشتركين في قناة رونالدو بعد ساعات من إطلاقها إلى أكثر من خمسة ملايين مشترك، وهي حتى ساعة كتابة هذه السطور تجاوزت 7 ملايين متابع، واللافت في الأمر أن هذا الرقم الأسطوري حدث في يوم واحد فقط .