هل توقفت صفقة انتقال ساديو ماني إلى الاتحاد؟.. "أسباب تعثر المفاوضات"

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أحمد جودة - القاهرة -



شهدت مفاوضات انتقال المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، بعض الأزمات التي تسببت في توقف المفاوضات بشكل مفاجىء في الفترة الأخيرة، بعد أن كان اللاعب على أعتاب إعلان انضمامه إلى العميد.

وتراجع مستوى ماني مع نادي النصر في الموسم الماضي بشكل واضح، حيث واجه اللاعب حملة هجوم كبيرة من جماهير العالمي التي تطالب برحيله هذا الصيف.

- سبب توقف صفقة ماني

وفجرت صحيفة الرياضية السعودية مفاجأة مدوية عن سبب تعطل الصفقة، حيث يرغب مسؤولي العميد في دفع قيمة تبلغ 5 ملايين يورو فقط من راتب اللاعب في الإعارة.

ويتقاضى ماني راتب سنوي داخل النصر يصل إلى 40 مليون يورو، وذلك ما رفضه إدارة الاتحاد.

وأختتمت، أن مسؤولي النصر يرغبون في تحمل نادي الاتحاد نصف راتب اللاعب خلال موسم إعارته وليس 5 ملايين يورو فقط.