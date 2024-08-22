الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يحلم بدوري الأبطال.. ماركا: جوندوجان وروكي خارج برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يحلم بدوري الأبطال.. ماركا: جوندوجان وروكي خارج برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 22-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 لاجازيتا ديلو سبورت

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الانتر يحلم بدوري الابطال
​فيورنتينا​ إلى دوري المؤتمر ليصبح عدد الفرق الايطالية 8
​ديبالا​ إلى السعودية مقابل ٧٥ مليون
​نيكو​ إلى اليوفي و​لوكاكو​ إلى نابولي
​سينر​ يعود اقوى

 كورييري ديلو سبورت

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ديبالا خارج روما
سيذهب إلى السعودية والمبلغ نحو 70 مليون
اوسي-لوكاكو المحاولة الاخيرة
نيكو وكوب سيكلفان اليوفي نحو ٩٠ مليون
سينر ضحية

ماركا

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" هذه الهواية مجنونة "
بينتوس يقدم نفسه لمبابي
جوندوجان وروكي خارج برشلونة
ايطاليا تؤمن بسينر


 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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