نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الدوليين.. معسكر الأهلي الخارجي مهدد بالإلغاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لم تحسم موقفها بعد بشأن المعسكر الأوروبي الذي طلبه كولر بداية من الشهر القادم.

معسكر الأهلي الخارجي مهدد بالإلغاء

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي يبحث مدى جدوى الاستفادة من المعسكر في الغياب المتوقع لعدد كبير من اللاعبين".

وأردف: "يأتي ذلك بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب لخوض مباراتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية".