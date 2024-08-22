نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية للاعبي الزمالك استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الأمس في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية للاعبي الزمالك

ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية وفحوصات طبية يومي 26 و27 أغسطس الجاري، قبل استئناف التدريبات يوم 28 من الشهر الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادًا للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم المقبل.