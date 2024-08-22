نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ومواعيد مباريات منتخب الطائرة جلوس في بارالمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أيام قليلة وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتشارك البعثة المصرية في 10 رياضات مختلفة من بينها الكرة الطائرة جلوس.

ومن المقرر أن يشارك منتخب الطائرة جلوس بقائمة تضم: مصطفي أحمد إداري البعثة، أيمن محمد نبيل المدير الفني، عادل محمد عبد المعطى المدرب وقائم بأعمال المدير الإداري، بالإضافة إلى اللاعبين: هشام صلاح الدين عبد المقصود - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي عبد المولى - مطاوع أبو الخير، أحمد محمد حسني - زكريا السيد عبده أيوب - حسام مسعود - أشرف زغلول.

ووفقا لجدول منافسات الدورة البارالمبية، يخوض منتخب الطائرة جلوس منافساته في الدور التمهيدى كالتالي:

الجولة الأولى

الخميس 29 أغسطس

مصر أمام البوسنة والهرسك

الساعة 3:00 مساءً.

الجولة الثانية

السبت 31 أغسطس

مصر أمام فرنسا

الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثالثة

الأثنين 2 سبتمبر

مصر أمام كازاخستان

الساعة 1:00 ظهرًا.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

