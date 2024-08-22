الرياضة

قائمة ومواعيد مباريات منتخب الطائرة جلوس في بارالمبياد باريس 2024

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ومواعيد مباريات منتخب الطائرة جلوس في بارالمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أيام قليلة وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتشارك البعثة المصرية في 10 رياضات مختلفة من بينها الكرة الطائرة جلوس.

ومن المقرر أن يشارك منتخب الطائرة جلوس بقائمة تضم: مصطفي أحمد إداري البعثة، أيمن محمد نبيل المدير الفني، عادل محمد عبد المعطى المدرب وقائم بأعمال المدير الإداري، بالإضافة إلى اللاعبين: هشام صلاح الدين عبد المقصود - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي عبد المولى - مطاوع أبو الخير، أحمد محمد حسني - زكريا السيد عبده أيوب - حسام مسعود - أشرف زغلول.

 

ووفقا لجدول منافسات الدورة البارالمبية، يخوض منتخب الطائرة جلوس منافساته في الدور التمهيدى كالتالي:

الجولة الأولى 
الخميس 29 أغسطس 
مصر أمام البوسنة والهرسك
الساعة 3:00 مساءً.  

الجولة الثانية 
السبت 31 أغسطس 
مصر أمام فرنسا 
الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثالثة 
الأثنين 2 سبتمبر
مصر أمام كازاخستان
الساعة 1:00 ظهرًا.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا