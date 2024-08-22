نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يثير أزمة مع الخطيب بسبب "الأجنبي الخامس في الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أثار أزمة مُثيرة خلال الأيام الماضية مع محمود الخطيب رئيس النادي بسبب الصفقة الأجنبية المُزمع إبرامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7 “ كولر كان قد طلب من الخطيب ضم مدافع أجنبي ليكون الأجنبي الخامس بالفريق بعد رضا سليم وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وعلي معلول".



وتابع: " كان قد تقرر ضم اللاعب الأجنبي الذي سيتم ضمّه خلال أيام بدلًا من أحمد القندوسي وبعدما بدأت إدارة الأهلي البحث عن مدافع خارج الدوري المصري".



واختتم: "بعدما تفاوضت إدارة الأحمر مع أكثر من مدافع، أبزهم المغربي أشرف داري وثنائي أفريقي، فوجئت بكولر يطلب ضم مهاجم بدلًا من مدافع الأمر الذي أغضب رئيس النادي ".

