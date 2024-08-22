الأهلي يستفسر عن الجماهير ولائحة السوبر الأفريقي أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثى عن قيام مسئولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بإجراء بعض الاتصالات بنظراؤهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

الأهلي يستفسر عن الجماهير ولائحة السوبر الأفريقي

يأتي ذلك، من أجل الاستفسار عن عدة أمور هامة خاصة ببطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7 “كان هناك تواصل بين إدارة الأهلي ومسئولو الاتحاد الأفريقي".

وأردف:" أستفسر مسئولى الأهلى عن لائحة البطولات والمكافآت وقائمة الفريق النهائية والحضور الجماهيري في اللقاء المرتقب ".