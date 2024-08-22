نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينتظر رفع القيد للإعلان عن ضم 7 صفقات من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تطورات ملف الصفقات الصيفية للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن التحركات الحالية تأتي بناءً على طلبات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يسعى لتصحيح مسار الفريق بعد الخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16 على يد طلائع الجيش.

أوضح المصدر، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب يعمل بجدية في الفترة الحالية بالتعاون مع جوميز لإنهاء العديد من الصفقات التي تتماشى مع طموحات جماهير الزمالك.

الزمالك ينجح في إتمام صفقات مع اللاعبين الأجانب

وأضاف المصدر أن إدارة النادي نجحت في إبرام اتفاقات مع عدد من اللاعبين، أبرزهم الثنائي الأجنبي: المغربي أشرف بن شرقي، الذي سينتقل إلى الزمالك بعد رحيله عن ناديه السابق الريان القطري، والكاميروني جوناثان نجويم، ظهير أيسر مودرن سبورت، حيث تم الاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة بنود التعاقد.

صفقات محلية قريبة من الإتمام

وتابع المصدر أنه من المتوقع أن يضم الزمالك عددًا من اللاعبين المحليين في الموسم المقبل، مع انتهاء المفاوضات مع أنديتهم، حيث يتبقى فقط إتمام بعض التفاصيل النهائية.

وتشمل هذه الصفقات: يسري وحيد، ظهير وجناح طلائع الجيش، محمود ممدوح، مهاجم حرس الحدود، وثنائي سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان، بالإضافة إلى عبد العزيز البلعوطي، حارس مرمى إنبي.

حل أزمة إيقاف القيد وتسوية المستحقات

يعمل مجلس إدارة الزمالك أيضًا على حل أزمة إيقاف القيد وتسوية المستحقات المتأخرة، خاصة تلك المتعلقة بروي أجواش، مساعد المدرب البرتغالي فيريرا، لتسوية كافة الأمور المالية والإعلان رسميًا عن صفقات الفريق.