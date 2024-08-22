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أحمد جودة - القاهرة - اقترب ميلان الإيطالي من حسم صفقة انتقال الموهبة الهولندية سيلفانو فوس لاعب أياكس، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يقترب من اقتناص جوهرة أياكس

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإيطالية، فإن ميلان توصل لاتفاق مع الهولندي سيلفانو فوس علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدًا للانضمام إلي صفوف الفريق.

وأضافت التقارير أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ميلان يقترب من ضم الهولندي سيلفانو فوس

ويجيد سيلفانو فوس صاحب الـ19 عامًا، اللعب في مركز خط الوسط.

وشارك الهولندي الواعد مع أياكس الموسم الماضي في 34 مباراة، أحرز خلالهم هدف وحيد.