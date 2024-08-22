نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد توقيع أشرف داري عقد انضمامه إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي، كثيرًا من خطوة التوقيع الرسمي مع المغربي الدولي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي، ليكون ثالث الصفقات الصيفية بعد مواطنه يحيى عطية الله والقطري يوسف أيمن.

الأهلي يتفق مع داري وبريست

وحسب ما أورده موقع “فوت ميركاتو” فإن النادي الأهلي قد توصل لاتفاق نهائي مع بريست للتعاقد مع أشرف داري البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشار الموقع الفرنسي إلى إن الأهلي لديه اتفاق شفهي مع أشرف داري ولكن الصفقة لم يتم حسمها بعد، ومن المنتظر أن يصل اللاعب خلال ساعات إلى القاهرة لإجراء الفحص الطبي.

ويوقع أشرف داري، عقد انضمامه إلى الأهلي بشكل رسمي عقب انتهائه من الفحص الطبي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقة ضم أشرف داري لصفوفه لمدة 4 سنوات، غدًا الجمعة.

وينضم أشرف داري إلى الأهلي، لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر خاصةً مع اقتراب رحيل محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي هذا الصيف.