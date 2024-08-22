نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لف وارجع تاني.. "صفقة الأهلي الجديدة" يلغي متابعة الفريق الأحمر بعد ساعات من متابعته (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدم المغربي أشرف داري لاعب ستاد بريست الفرنسي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إنهاء كافة الأمور التي ترددت خلال الساعات الماضية عن إنهاء صفقة اللاعب وضمه للمارد الأحمر.

أشرف داري يلغي متابعة الأهلي ولاعبيه

قام أشرف داري بإلغاء متابعة حساب النادي الأهلي وكذلك لاعبي الأحمر، على الإنستجرام، بعدما قام أمس بمتابعة الحساب الرسمي للقلعة الحمراء.

وقد كشفت تقارير صحفية عن وضع النادي الأهلي لمساته الأخيرة في إنهاء صفقة المغربي أشرف داري، القادم من نادي ستاد بريست الفرنسي لضمه لصفوف الموسم المقبل.

أشرف داري يتابع حسابات الأهلي وبعض نجومه ثم يلغي المتابعات

وكشفت التقارير أن أشرف داري سيصل القاهرة غدًا للتوقيع الرسمي، وانهى النادي الفرنسي أموره مع اللاعب، ويتبقى حاليًا الماديات لإنهاء كافة الأمور لانتقاله للأحمر بشكل رسمي وخضوعه للكشف الطبي ثم توقيع العقود.