نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروكسي يودع لاعبه بعد انتقاله إلى سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بروكسي، عن رحيل لاعبه لصفوف نادي سموحة، وإنهاء إجراءات التعاقد مع أدهم حمادة لاعب الفريق وانضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بروكسي يعلن عن رحيل أدهم حمادة إلى سموحة

كتب نادي بروكسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أدهم حماده إلي نادي سموحه، وافق مجلس إدارة نادي بروكسي الرياضي على انتقال نجم فريقنا "أدهم حمادة" إلى نادي سموحة، وعُقدت جلسة بين مسئولى الناديين حسمت إنتقال اللاعب إلي الناد.

ويتمنى مجلس إدارة نادي بروكسي الرياضي كل التوفيق والنجاح له في خطواته القادمة مع ناديه الجديد وشكرًا له علي مجهوده وتفانيه خلال فترة تواجده معنا في النادي"

وحسم فريق سموحة صفقة لاعب بروكسي عقب انتهاء كافة الإجراءات في خلال جلسة جمعت إدارة الناديين.