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أحمد جودة - القاهرة - أفصح هشام حنفى نجم الأهلي السابق، عن اقتراب النادي الأهلي من إنهاء صفقته الجديدة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء للاعب ذو خبرات استعدادًا للموسم الجديد.

نجم الأهلي السابق يؤكد على انضمام صفقة جديدة لمدة 5 مواسم

وكتب هشام حنفى عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي علي فيسبوك "أنباء تؤكد تعاقد الأهلي مع أشرف داري لمدة خمس مواسم والإعلان خلال ساعات".

وقد وضع النادي الأهلي لمساته الأخيرة في إنهاء صفقة المغربي أشرف داري، القادما من نادي ستاد بريست الفرنسي لضمه لصفوف الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن أشرف داري سيصل القاهرة غدًا للتوقيع الرسمي، وانهى النادي الفرنسي أموره مع اللاعب، ويتبقى حاليا الماديات لإنهاء كافة الأمور لانتقاله للأحمر بشكل رسمي وخضوعه للكشف الطبي ثم توقيع العقود.