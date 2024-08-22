انت الأن تتابع خبر جماهير النصر توجه رسالة نارية في الملعب قبل مواجهة الرائد ! والنصر يشعل المباراة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قبل ساعات قليلة من انطلاق مشواره في دوري روشن لكرة القدم، أطلق جمهور نادي النصر رسالة قوية في الملعب تعبيرا عن دعمهم اللامحدود للفريق. تأتي هذه الرسالة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي مر بها النادي، بما في ذلك الهزيمة الكبيرة في نهائي كأس السوبر السعودي.
جماهير النصر توجه رسالة نارية في الملعب قبل مواجهة الرائد
- ينطلق نادي النصر في مسابقة دوري روشن لكرة القدم بمواجهة حاسمة ضد فريق الرائد في الجولة الأولى من البطولة. وقبل بدء المباراة، رفع جمهور النصر لافتة تعبر عن دعمهم القوي للفريق بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها النادي.
- وجاءت رسالة الجمهور على اللافتة كالتالي: سنحيا بعد كربتنا ربيعا كأننا لم نذق بالأمس مرا لن أترك النصر ليهدموه تعكس الرسالة التزام الجماهير بدعم النادي ومواجهة التحديات بروح من التفاؤل والثبات.
- وكان نادي النصر قد تعرض لهزيمة مؤلمة قبل أيام، عندما خسر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي أمام الهلال بنتيجة 4-1. تأتي هذه الرسالة من الجماهير بمثابة تأكيد على وقوفهم خلف فريقهم، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها، معبرين عن تصميمهم على تجاوز المحن واستعادة الألقاب.