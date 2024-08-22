انت الأن تتابع خبر جماهير النصر توجه رسالة نارية في الملعب قبل مواجهة الرائد ! والنصر يشعل المباراة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل ساعات قليلة من انطلاق مشواره في دوري روشن لكرة القدم، أطلق جمهور نادي النصر رسالة قوية في الملعب تعبيرا عن دعمهم اللامحدود للفريق. تأتي هذه الرسالة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي مر بها النادي، بما في ذلك الهزيمة الكبيرة في نهائي كأس السوبر السعودي.

جماهير النصر توجه رسالة نارية في الملعب قبل مواجهة الرائد