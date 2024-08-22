نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل صفقة برشلونة.. يوفنتوس يفاوض مانشستر يونايتد لضم نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي، رغبته في الحصول على خدمات جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

سانشو مطلوب في يوفنتوس لتعويض رحيل كييزا إلى برشلونة

ذكرت شبكة “RMC” الفرنسية إن يوفنتوس فتح خط التفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع جادون سانشو صاحب الـ24 عامًا.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى إن الأمر متروك في يد سانشو ليقرر ما إذا سينتقل إلى يوفنتوس أم لا، علمًا بأنه تم تداول اسمه في باريس سان جيرمان.

وأوضح المصدر ذاته إن يوفنتوس يريد ضم الجناح الإنجليزي لتعويض رحيل فيديريكو كييزا الذي بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة هذا الصيف.

وانضم سانشو إلى مانشستر يونايتد في 2021 قادمًا من بوروسيا دورتموند، وعقده مع الشياطين الحمر لا يزال يتبقى فيه عامين آخرين، حتى يونيو 2026.

وقضى سانشو، النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا بصفوف بوروسيا دورتموند، وعاد إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، ولكن مستقبله بات غامضًا في ظل ارتباط اسمه حاليًا بناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان.