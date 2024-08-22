نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برأسية قوية.. رونالدو يفتتح أول أهداف النصر في دوري روشن أمام الرائد (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أولى أهداف فريقه في شباك الرائد في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم.

هدف رونالدو ضد الرائد

ويواجه النصر نظيره الرائد مساء اليوم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف رونالدو في شباك الرائد في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول وبتمريرة مميزة من السنغالي ساديو ماني نجم الفريق.

ودخل النصر بمباراته ضد الرائد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: أليكس تيليس ــ علي لاجامي ــ إيمريك لابورت ـ سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو ــ أندرسون تاليسكا