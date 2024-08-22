نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا يتمسك بالبقاء في روما ويرفض عرض القادسية السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة في مصير اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن الفريق الإيطالي خلال الفترة القادمة بعدما وصله عدد من العروض من قبل أندية الدوري السعودي.

ويعتبر نادي القادسية أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الفريق.

موقف ديبالا من الرحيل إلى القادسية

وعلق فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق على رحيل ديبالا نجم نادي روما خلال الفترة القادمة إلى نادي القادسية السعودي بعد أن أبدى النادي اهتمامه بالتعاقد معه.

وقال رومانو في تصريحاته: "لن يرحل ديبالا إلى القادسية السعودية، لقد تم رفض العرض المقدم من قبل ناديه".

يذكر أن روما يستعد لمواجهة إمبولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي مساء يوم الأحد القادم بعد التعادل مع كالياري في الجولة الأولى سلبيًا.