نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عبد القادر يمنح قطر الفوز الأول بالدوري القطري أمام الشمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي قطر في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الشمال بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري القطري.

قطر يفوز على الشمال بفضل هدف عبدالقادر في ظهوره الأول

يعتبر هذا الفوز هو الأول له في الدوري هذا الموسم، بعد الخسارتين المتتاليتين أمام الدحيل والسد.

وسجل فريق قطر الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 46 من عمر المباراة، عن طريق نجمنا الدولي، أحمد عبد القادر، المعار من صفوف النادي الأهلي المصري لمدة موسم.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لأحمد عبد القادر بقميص فريق قطر القطري، في أولى مباراياته مع الفريق.

كما أنه ساهم في الحصول على ركلة جزاء صالح فريقه في المباراة عند الدقيقة 74، إلا أن بين مالانجو أهدارها.

وكان فريق قطر القطري قد حل ضيفا على نظيره الشمال بستاد أحمد بن علي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وبهذه النتيجة أصبح فريق قطر القري بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الشمال بثلاث نقاط محتلا بهم المركز الرابع بجدول الترتيب.