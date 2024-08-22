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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي النصر في التعادل أمام نادي النصر في بداية الشوط الثاني من عمر المباراة بعد الهدف الذي سجله العالمي في الشوط الأول.

الرائد يتعادل أمام النصر في بداية الشوط الثاني والجمهور يعلق: ميسي

وأحرز محمد فوزير، نجم الرائد هدف التعادل في شباك النصر ببراعة في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر اللقاء من خلال ركلة جزاء.

وكان كريستيانو رونالدو، قد أحرز هدف النصر الأول في شباك الرائد في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر المباراة.

ويحتضن ملعب الأول بارك المباراة التي تجمع بين النصر والرائد في الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي والتي تسير حتى الآن نحو التعادل الإيجابي.

وعقب هدف الرائد في شباك النصر حاول جمهور الفريق مضايقة البرتغالي كريستيانو رونالدو بجملة "ميسي، ميسي" حيث يعد هو أقرب منافسيه في كرة القدم.