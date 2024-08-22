نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد أشرف داري يُبهج الأنفس ويُخرس الألسن في حسم صفقة نجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح زهير داري والد المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي، عن سبب تأخر الأعلان عن صفقة نجله وانتقاله للنادي الأهلي، وكشف صعوبة عودته مرة أخرى لصفوف الوداد، بعدما كشفت التقارير الصحفية اقترابه من الانضمام للأحمر.

والد أشرف داري يُبهج الأنفس ويُخرس الألسن في حسم صفقة نجله

وصرح زهير داري لموقع "هسبورت" المغربي قائلا: "أعلم جيدا قلق جماهير الوداد بعدما تم اقتراب أشرف داري من الانضمام لصفوف الأهلي وعدم اختياره العودة للوداد مره أخرى"

وأكمل:" لا بد أن أوضح التفاصيل الكاملة، أشرف يعشق الوداد، وجماهيره، وبالعكس أنا اتمنى انضمام نجلي للفريق مرة أخرى وأنا لا أكره ذلك، الوداد أكبر من أي نادٍ وهل يكره أب أن يكون ابنه وأحفاده إلى جانبه؟".

وأستكمل حديثه: " القرار ليس قرار أشرف ولكن إدارة ستاد بريست لديها مشكلة مع الرئيس السابق للوداد الرياضي سعيد الناصيري، وبالرغم من ذلك استمعت لعرض الوداد، لكن قرار الفريق الفرنسي كانت متوقفة على المطالب المالية ولم يتفاعل معها الوداد، وأشرف لم يكن في يده القرار، من يمتلكه هو ناديه".

وواصل:" عرض النادي الأهلي المصري يفوق عرض الوداد بأضعاف، وهو الأمر الذي جعل إدارة بريست تناقشه وتتفق معهم على نقطة تقترب من الانتهاء في المفاوضات".

وكشف: "يمكنني في الوقت الحالي أن أقول إن المفاوضات مع النادي الأهلي وصلت لنسبة 70% تقريبا، ولكن لاكتمالها هناك أمور أخرى قيد النقاش بين جميع الأطراف، وأتمنى لأشرف الخير في كل مكان".

وأستطرد: "أخبرني بعض مسؤولي الأهلي أنهم سيسافرون إلى فرنسا اليوم لإنهاء تفاصيل المفاوضات، ولكني لا أعلم حتى الآن إن سافروا أم لا".

وأنهى حديثه: "أشرف لم يتدخل في المفاوضات ولكن نادي بريست هو من يقودها، وإذا كان القرار في يد نجلي بالتأكيد سيتفاعل مع عرض الوداد أكثر لأنه ابن الفريق ويعشقه".